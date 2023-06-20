Москва, 20 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Хотя на Украине очень многие ненавидят президента Владимира Зеленского, не стоит ждать, что там произойдёт революция, которая закончится его свержением. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Так он прокомментировал высказывание главы СВР Сергея Нарышкина о том, что на Украине растёт число несогласных с политикой, которую проводят её власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Бородая, вопрос состоит только в том, начнётся ли в Киеве революция против Зеленского. По его мнению, этого не случится, потому что ситуация на Украине плотно контролируется западными спецслужбами — реальными хозяевами территории.

«А население Украины эти хозяева отправляют на убой с довольным видом. Потому что чем меньше останется славянского мяса на земном шаре, тем лучше для этих хозяев», — убеждён Бородай.

При этом парламентарий согласился с тем, что на Украине очень многие ненавидят Зеленского, но назвал смешными рассуждения о том, что этот самоубийственный курс может считаться курсом президента Украины.

«Это не его курс. Он марионетка. Обижайтесь, пожалуйста, на США и западную элиту. А Зеленский — это всего лишь назначенный гауляйтер», — подчеркнул Бородай.

Поэтому, как полагает депутат, серьёзной фронды на Украине не будет, хотя там и сказывается колоссальная усталость населения от боевых действий и от потерь, которые действительно значительны. По словам Бородая, от этого все устали и всем хочется вернуться к тому, что называется нормальной жизнью.

«Но надо понимать, что возврата к так называемой «нормальной жизни», которая была до СВО, не будет. В принципе не будет — ни в России, ни на Украине», — заявил Бородай.

Ранее Нарышкин в интервью «Российской газете» поделился сведениями о том, что, по его данным, творится на Украине. Глава СВР уверен, что не все политики на Украине поддерживают местную власть и число таких несогласных увеличивается. Поэтому многие из них покидают страну.

По словам Нарышкина, киевские власти не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов, что характеризует этих людей как глубоко циничных и беспринципных субъектов, которые давно превратили русофобию в товар.

Кроме того, глава СВР констатировал, что российские войска в зоне СВО сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая пользуется украинскими солдатами.

При этом западные эксперты, по словам Нарышкина, сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ и допускают, что оно может привести к результатам, прямо противоположным тем, что задумывались изначально.