Москва, 20 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что не любит термин «новые регионы» применительно к территориям, которые вошли в состав Российской Федерации осенью 2022 года. Он обратил внимание на то, что они исторически всегда были частью России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Я не очень люблю этот термин. Жители этих регионов все предыдущие 30 лет ощущали себя частью России, а Россия всегда считала Донбасс, Новороссию частью большой исторической России», — заявил он на общем собрании Российского исторического общества.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договор с руководством Запорожской области, а также ДНР, ЛНР и Херсонской области о вхождении этих регионов в состав России.

5 октября глава государства подписал законы об образовании новых субъектов федерации — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

В июне 2023 года Путин подписал закон об отмене положений в двух федеральных законах, где граждане Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики числились иностранцами. Данный закон 23 мая приняла Государственная дума, а 7 июня одобрил Совет Федерации.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России. Председатель ЦИК также сообщила, что предварительно врио глав новых субъектов, находящихся в данный момент на военном положении, направили предложения о проведении сентябрьских выборов. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 29 мая, комиссия была обязана проконсультироваться с Минобороны и ФСБ не позднее чем через пять дней со дня их получения.