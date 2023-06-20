Москва, 20 июня, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием «непоправимой уверенности в собственной правоте». Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров после встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

20 июня президент Лукашенко провёл встречу с главами делегаций заседания СМИД ОДКБ.

«Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте, иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу «Когда мне выгодно — будет белое, когда мне невыгодно — будет чёрное», — заявил Лавров.

Он также уточнил, что такая тенденция проявляется в различных сферах международной жизни, например в отношении Запада к работе интеграционных структур на постсоветском пространстве.

Как передавало ИА Регнум, по словам Лаврова, вооружённый конфликт на Украине возник из-за готовившейся западными странами гибридной войны против Российской Федерации.

В ходе встречи с руководителями стран Африки президент России Владимир Путин показал парафированный договор с Украиной, включавший в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Глава российского государства отметил, что Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.

Ранее Лавров заявил, что превращая Украину в прямую угрозу России, Запад демонстрирует процесс, который можно назвать агонией однополярного мира. В эфире в мультимедийной студии «В авангарде Знаний» министр иностранных дел рассказал, что политика коллективного Запада, куда следует отнести и Японию, и Австралию, и Новую Зеландию, сильно ориентирована на Великобританию и США.