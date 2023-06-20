Москва, 20 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с 4 июня 2023 года совершили 263 атаки на трёх направлениях, все они отбиты, заявил 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

РИА Новости/ Константин Михальчевский «Гиацинт-С»

Попытки атаковать, уточнил он, предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Шойгу заверил, что противнику не удалось достичь целей благодаря грамотным действиям российских подразделений.

«Киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО», — уточнил глава Минобороны РФ.

Также Шойгу рассказал о планах руководства ВСУ нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow.

При этом он предупредил, что применение этих ракет вне зоны специальной военной операции (СВО) будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, безусловно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву всё более тяжёлую технику. Но танки «Леопард» уничтожаются, а если ВСУ будут поставлены истребители, то уничтожаться будут и они, отметил президент.

Российские войска сейчас сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат лишь в качестве «живой силы», заявил, в свою очередь, 20 июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.