Москва, 20 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом 20 июня сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 6.12.2 КоАП РФ — «распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

По указанной статье юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 4 млн рублей либо может быть назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В суде добавили, что дата заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатрам Premier и Start грозит закрытие на три месяца по делу о пропаганде ЛГБТ. Заседание по делу в отношения сервиса Premier назначили на 21 июня.

В кинотеатре Start заявили, что протокол составили в отношении итальянской картины «Идеальные незнакомцы», которая вышла на экраны в 2015 году. При этом представители сервиса отметили, что весь контент на платформе редактируется и маркируется в соответствии с установленными правилами. В компании будут прояснять данную ситуацию.