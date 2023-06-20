Москва, 20 июня, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Химкинский суд Московской области 20 июня приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 Дениса Евдокимова.

Алексей Филиппов / РИА Новости Денис Евдокимов обвиняемый в крушении самолета «Сухой Суперджет-100»

«Суд постановил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», — огласила решение судья.

Кроме того, с Евдокимова взыскали по 1,5 млн рублей в пользу двух потерпевших, а также запретили ему управлять воздушными судами три года.

Меру пресечения ему не избирали — после вступления приговора в силу бывший пилот должен будет сам отправиться в колонию-поселение.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая во время очередных слушаний в суде сторона обвинения запросила шесть лет колонии-поселения для пилота Дениса Евдокимова. Таким образом, 20 июня суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора.

Защита настаивала на оправдании пилота, либо назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

ЧП произошло в 2019 году, тогда вылетевший из Москвы в Мурманск лайнер вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. При посадке самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, погиб 41 человек. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Следователи среди приоритетных версий случившегося в Шереметьево называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.