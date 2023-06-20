Москва, 20 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Документы в вузы начали принимать через портал «Госуслуги». Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По её информации, на Госуслугах начался приём документов в вузы, заявление можно подать в пять любых вузов России до пяти специальностей в каждом.

«Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на Госуслугах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что заявления можно подать на любые формы обучения, в том числе на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование.

Отмечается, что в 2023 году к сервису были подключены 1022 вуза. При этом поступающим на бесплатное обучение необходимо подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за 4 года новая версия портала Госуслуг позволила почти в 15 раз увеличить объём самих услуг, оказываемых гражданам России в электронном виде. Если в 2019 году их было всего 33, то на сегодняшний день — 483. Портал Госуслуг, который развивается в рамках национального проекта «Цифровая экономика», стал незаменимым помощником для 100 миллионов пользователей, а ежедневная аудитория превышает 9 миллионов человек. Причём около половины оказываемых онлайн услуг относятся к социально значимым, и с каждым днём их количество растёт.