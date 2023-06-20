Москва, 20 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

При этом он предупредил, что применение этих ракет вне зоны специальной военной операции (СВО) будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

«По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow «, — сказал он.

При этом Шойгу предупредил, что применение этих ракет вне зоны специальной военной операции 9СВО) будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают мирные районы из РСЗО HIMARS и Storm Shadow. В частности, Каховскую ГЭС ВСУ длительное время обстреливали этими ракетами. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом ГЭС, заявил, что теракт противоречил интересам России, так как это ухудшило ситуацию в регионе. В том числе наводнение помешало наступлению украинских сил на направлении, выгодном для российской армии.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 3 июня сообщил, что украинские военные прячут поставленные им американские реактивные системы залпового огня HIMARS и стараются не подвозить их близко к линии фронта.