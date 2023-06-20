Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow
Шойгу предупредил о планируемых ВСУ ударах по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow
Москва, 20 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу.
При этом он предупредил, что применение этих ракет вне зоны специальной военной операции (СВО) будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
«По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow «, — сказал он.
При этом Шойгу предупредил, что применение этих ракет вне зоны специальной военной операции 9СВО) будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают мирные районы из РСЗО HIMARS и Storm Shadow. В частности, Каховскую ГЭС ВСУ длительное время обстреливали этими ракетами. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом ГЭС, заявил, что теракт противоречил интересам России, так как это ухудшило ситуацию в регионе. В том числе наводнение помешало наступлению украинских сил на направлении, выгодном для российской армии.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 3 июня сообщил, что украинские военные прячут поставленные им американские реактивные системы залпового огня HIMARS и стараются не подвозить их близко к линии фронта.