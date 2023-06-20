Москва, 20 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Мировой судья Таганского района Москвы 20 июня оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить 32 Telegram-канала с недостоверной информацией о специальной военной операции (СВО) и её участниках.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — огласил решение судья.

Как передавало ИА Регнум, московский суд уже признавал Telegram виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»). Всего в отношении мессенджера Telegram вынесены постановления о взысканиях на 35 млн рублей.

В ноябре 2022 года появилась информация о том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала принудительное взыскание с компании Telegram штрафов на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по решению суда.

В мае 2023 года глава ФССП Дмитрий Аристов заявил в кулуарах Петербургского международного юридического форума, что Telegram погасил судебные штрафы по исполнительным производствам в России.