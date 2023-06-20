Минск, 20 июня, 2023, 12:37 — ИА Регнум. США сумели добиться раскола Европы, она потеряла суверенитет, и теперь Вашингтон с помощью экономического давления вынуждает европейские страны делать то, что выгодно ему, а не им, заявил 20 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Звучащие из ЕС обвинения в адрес Белоруссии о якобы утрате ею суверенитета на таком фоне звучат особенно нелепо, отметил Лукашенко.

«И они упрекают вас и меня, что мы тут теряем суверенитет. Европейцы. Да господь с вами, вы давно его уже потеряли. Как можно оценить, как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже?» — сказал президент Белоруссии на встрече с министрами иностранных дел стран — членов ОДКБ.

По оценке Лукашенко, европейским странам «в нужное место шило вставили» и перспектива того, что они рухнут и будут «валяться на земле», вполне реальна.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в нынешнее время, когда в мире идёт «драка, битва», понятие суверенитета следует скорректировать. Близким странам в частности, входящим в ОДКБ нужно держаться вместе, чтобы «сохранить своё» в идущем глобальном противостоянии, отметил он.

Как сообщалось ранее, 16 июня в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что страна будет укреплять суверенитет во всех областях, но останется открытой для равноправного сотрудничества со всеми странами, которые дорожат своими национальными интересами и готовы сами определять своё будущее.

Основой суверенитета России, по оценке президента, является самодостаточность во всех ключевых областях. Запрос на суверенитет формируется во всех сферах, в том числе в образовании и культуре, в вопросах, связанных с традициями народа и историей страны, отметил Владимир Путин.