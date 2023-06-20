Вашингтон, 20 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой на протяжении последних 207 лет. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден высказал мнение о том, что об американской внешней политике он знает не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», — приводят журналисты слова Байдена, которые он произнёс в ходе выступления в Калифорнии. Агентство уточнило, что 80-летний президент США так пошутил о своём возрасте.

Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Недавно одному из самых авторитетных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось 100 лет.

Как передавало ИА Регнум, президент Байден полагает, что Россия может реально использовать тактическое ядерное оружие. Ранее он высказался категорически против размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент США заявил, что его реакция на дислокацию этого оружия в Белоруссии «чрезвычайно негативная».

16 июня Байден закончил своё выступление на тему необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в штате Коннектикут словами «Боже, храни королеву», которые также являются названием гимна Великобритании. В ходе мероприятия американский лидер также заявил, что в этот район движется шторм, а потому он не сумеет пожать руку всем присутствующим.