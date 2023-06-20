Москва, 20 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Механизм финансовых отчислений за использование программного обеспечения (ПО) ушедших из России иностранных вендоров заработает с 2024 года. Об этом 20 июня заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы 2023».

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО тех производителей, которые ушли с нашего рынка», — сказал Шадаев.

По его словам, речь идёт о нелицензированном программном обеспечении. Он добавил, что почти готов соответствующий законопроект, который должен заработать со следующего года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Шадаев заявил, что программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами. По его словам, через неделю-две можно будет назвать точное число вернувшихся специалистов, но это достаточно значимая цифра.