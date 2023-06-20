Москва, 20 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) России предложила работникам загранучреждений Украины приезжать в Москву для своей безопасности, заявили 20 июня в пресс-бюро СВР.

По поступающим в службу сведениям, сказано в сообщении, в загранучреждениях Украины проходят масштабные чистки, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников. Представители украинского МИД, Минобороны, спецслужб и МВД, у которых заканчиваются заграничные командировки, всё чаще принимают решение не возвращаться на Украину.

«В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи», — отметили в пресс-бюро службы.

В СВР призвали сотрудников украинских загранучреждений приезжать в Москву, где им и их близким гарантируют безопасность.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете» заявлял, что киевские власти не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов. По его словам, нынешние правители Украины — люди глубоко циничные и беспринципные, которые давно превратили русофобию в товар.

Кроме того, Нарышкин считает, что для США и Британии украинцы являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России, чтобы сберечь жизни американских и британских военных. По его словам, главной целью Вашингтона и Лондона является нанесение стратегического поражения России.