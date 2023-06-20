Лондон, 20 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Житель британского графства Абердиншир Мэтью Хикс лечился от простуды, но в результате потерял обе ноги из-за развития сепсиса. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Известия/Кристина Кормилицына

В марте Хикс почувствовал, что заболел, и решил, что простудился. Мужчина принимал парацетамол, но затем его жена Рэйчел забеспокоилась и вызвала скорую помощь. В больнице у Хикса диагностировали сепсис, стрептококк группы А и пневмонию в правом лёгком.

«Он только жаловался на сильный холод и высокую температуру, но парацетамол помогал, поэтому мы оба подумали, что он в порядке», — рассказала Рэйчел.

Внутренние органы пациента стали отказывать, и врачи ввели мужчину в искусственную кому. В таком состоянии британец пробыл две недели, а когда пришёл в себя, узнал, что ему ампутировали обе ноги ниже колена. Такое решение врачи приняли из-за нарушения у него кровообращения.

Хикс провёл в больнице после операции 12 недель. Из-за тяжёлого сепсиса его сердце функционирует только на 34%. Врачи пока не могут сказать, каковы будут последствия.

Теперь британец заявляет, что пересмотрел отношение к жизни. Мужчина намерен уделять больше внимания семье и не работать слишком много. Родственники и друзья решили сделать сад у дома Хикса более доступным для мужчины, для этого они собрали более 16 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,7 млн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США из-за сепсиса госпитализировали бывшего президента Билла Клинтона. Ему стало лучше после курса антибиотиков.