Шадаев заявил, что планов ограничения мессенджеров для личного общения нет
Москва, 20 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Минцифры не намерено никак ограничивать использование мессенджеров для личного общения граждан, заявил 20 июня глава ведомства Максут Шадаев.
«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — сказал он в ходе выступления на IT-форуме «CNews Forum Кейсы 2023».
Как сообщалось ранее, 16 июня Шадаев заявил, что предпосылок для того, чтобы блокировать работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на территории России, на сегодняшний день нет и обсуждение такого вопроса не ведётся.
Государственным служащим не давали указаний не использовать WhatsApp, а отток пользователей у этого мессенджера вызван резким ростом востребованности Telegram, отметил также министр.
Ранее группа депутатов Госдумы направила в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор запрос с просьбой разблокировать работу социальной сети Twitter после проведения проверки. 15 июня заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в данный момент оснований для разблокировки Twitter нет.