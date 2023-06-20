Москва, 20 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Минцифры не намерено никак ограничивать использование мессенджеров для личного общения граждан, заявил 20 июня глава ведомства Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — сказал он в ходе выступления на IT-форуме «CNews Forum Кейсы 2023».

Как сообщалось ранее, 16 июня Шадаев заявил, что предпосылок для того, чтобы блокировать работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на территории России, на сегодняшний день нет и обсуждение такого вопроса не ведётся.

Государственным служащим не давали указаний не использовать WhatsApp, а отток пользователей у этого мессенджера вызван резким ростом востребованности Telegram, отметил также министр.

Ранее группа депутатов Госдумы направила в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор запрос с просьбой разблокировать работу социальной сети Twitter после проведения проверки. 15 июня заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в данный момент оснований для разблокировки Twitter нет.