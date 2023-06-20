Херсон, 20 июня, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и подтопления населённых пунктов в Херсонской области увеличилось до 38, сообщили 20 июня в экстренных службах региона.

Ранее председатель областного правительства Андрей Алексеенко сообщал о 35 погибших. Во всех трёх пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения.

«По последним данным, жертвами стали 38 человек», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Пострадали 115 человек, их поместили в больницы с переохлаждением и другими травмами. Вода в пострадавших районах продолжает спадать, от воды освободились около 9,4 тыс. жилых домов, свыше 60 социально значимых объектов и пять кладбищ, добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, задвижки плотины Каховской ГЭС разрушились ночью 6 июня в результате обстрелов со стороны Украины. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали районы Алёшек, Голой Пристани и Новой Каховки. Врио губернатора региона Владимир Сальдо 18 июня заявил о завершении активной фазы наводнения.