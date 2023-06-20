Москва, 20 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Предприниматель и миллиардер Илон Маск рассуждает как прагматик, которому кажется невыгодным и неинтересным участвовать в дальнейшем спонсировании Украины, поэтому он без стеснения поддержал публикацию бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который заявил о провале контрнаступления ВСУ. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее бизнесмен Дэвид Сакс разместил в Twitter свою статью о провале контрнаступления ВСУ и роли США в конфликте на Украине. Илон Маск поддержал публикацию, написав под постом «Хорошо сказано». Сакс в своём материале отметил, что на сегодняшний день ВСУ не добились ни одной из первоначально заявленных целей контрнаступления. К тому же, по мнению автора, конфликт можно было завершить ещё во время переговоров в Стамбуле, но этому помешал Запад. Происходящее Сакс сравнил с войной в Афганистане, когда американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли, что Штаты одерживают там верх. По мнению инвестора, американский президент Джо Байден не сможет долго поддерживать свою прокси-войну, которой можно было бы избежать.

Политолог отметил, что, не смотря на то, что в 2020 году Илон Маск голосовал за Джозефа Байдена, сейчас он уже не согласен по некоторым вопросам со своим кандидатом и периодически критикует его.

«Маск не друг России, но он прагматик, реалист. Маск неоднократно говорил, что необходимо улучшить отношения с Россией, он не скрывает симпатию к Трампу, да и в целом выступает за более сбалансированный подход в политике. Как только Украина перестала платить за его Старлинки, он хотел прекратить поставки. Сейчас Маск видит, что при таком президенте ему трудно реализовать свои желания», — рассказал Блохин.

Эксперт также обратил внимание, что обмен мнениями произошёл именно на площадке Twitter, которая сейчас принадлежит Маску. По мнению политолога, миллиардер использует Twitter как площадку для трансляции своей позиции всему миру.

«Для Маска Twitter — это инструмент опосредованного влияния. Так он минует выстроенную американскими пропагандистскими СМИ стену и транслирует то, что считает своей правдой. Маск — влиятельный человек. За ним следят, на его мнение обращает внимание американское население, но в правительстве к нему не прислушиваются — там совсем другие настроения», — поделился политолог.

Также Блохин допустил, что ситуация сегодня влияет на Маска таким образом, что он, вполне возможно, на следующих президентских выборах в США будет голосовать за противника Байдена — Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск выразил сомнение в правильности намерения США поставить Украине новые вооружения. Под постом в соцсети он задался вопросом, чем это закончится, и отметил, что, вероятнее, осознанием реальности.

Также в середине мая этого года в интервью телеканалу CNBC миллиардер рассказал, каким бы хотел видеть нового президента США. Маск отметил, что это должен быть нормальный человек, который будет хорош и эффективен в работе.