Мелитополь, 20 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 20 июня заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник предпринял несколько новых атак на ореховском направлении в районе населённого пункта Работино», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он отметил, что все атаки украинских войск отбиты, уничтожено большое количество боевиков. По его словам, на запорожском участке фронта накал боевых действий не спадает.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рогов заявил, что в Запорожской области украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Он отметил, что если в начале наступления ВСУ это были единичные случаи, то теперь ежедневно десятки людей используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Владимира Зеленского.

16 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.