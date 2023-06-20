Москва, 20 июня, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Telegram-канал «Война с фейками» провёл расследование по делу о теракте на Каховской ГЭС и опроверг ложь американского издания The New York Times (NYT) о том, что Каховская ГЭС якобы была частично разрушена из-за подрыва, устроенного Россией.

«Это уже является второй попыткой западных СМИ переложить вину в обрушении Каховской ГЭС с Украины на Россию», — говорится в сообщении.

Ранее американская газета опубликовала материал о некоем «секретном тоннеле» на ГЭС, который расположен в толще бетона, и в котором якобы была заложена взрывчатка.

Telegram-канал напомнил, что данный якобы «секретный» тоннель на самом деле — обычная смотровая галерея, которая есть практически на любой ГЭС, построенной в СССР. О нём прекрасно знают украинские специалисты и власти. Галерея проложена в теле большинства плотин, в то числе на ДнепроГЭС.

«Иллюстрации с изображением смотровой галереи в теле плотины есть даже в детских книжках, изданных в СССР. Поэтому говорить о том, что это какое-то ноу-хау, о котором могут знать только российские войска просто невозможно», — говорится в сообщении.

При этом издание не сообщает о том, что второй вход в смотровую галерею находится на правом берегу, который был под контролем Украины.

Telegram-канал напоминает, что разрушение автомобильного и железнодорожного мостов, которые произошли в ноябре 2022 года не повредили данную галерею, она расположена намного ниже мостов и имеет выход за их пределами.

«Если следовать логике NYT, заложить взрывчатку с тем же успехом могли и украинские военные. Однако, для этого потребовались бы десятки тонн взрывчатки, перемещение такого груза не могло остаться незамеченным. Наконец, при подрыве этого тоннеля разрушилось бы основание плотины. При этом это основание все еще цело», — сообщают журналисты.

В материале отмечается, что ГЭС обрушилась в результате сочетания нескольких факторов. Это обстрелы плотины из реактивной системы залпового огня со стороны Украины, активный сброс воды по каскаду ГЭС, контролируемых Киевом, а также невозможность ремонта плотины.

Начиная с июля 2022 года Каховская ГЭС подвергалась многократным обстрелам со стороны ВСУ, по этому сооружению было выпущено свыше двух сотен ракет систем HIMARS и «Ольха». Обстрелы ВСУ были направлены на разрушение строительных конструкций водосливной плотины, гидромеханического и кранового оборудования, шлюза, обеспечивающего регулирование расхода воды через Каховский гидроузел. Также были повреждены и разрушены почти все краны, которые обеспечивали маневрирование затворами, повреждены конструкции пролётов водосливной плотины, подкрановые пути, выведено из строя электропитание.

Журналисты напоминают, что украинские Telegram-каналы радовались тому, что ракеты ВСУ попадали по мосту ГЭС, а после того, как плотина обрушилась, некоторые из них быстро удалили свои посты об этом.

Уточняется, что российские специалисты не раз пытались восстановить работоспособность кранов водосливной плотины Каховской ГЭС, но ВСУ вели обстрел ремонтных бригад из снайперского оружия и миномётов.

Telegram-канал также напоминает, что ранее другие плотины Днепровского каскада активно сбрасывали воду сверху вниз, на фоне этого полностью открыть шлюзы Каховской ГЭС было затруднительно, поскольку некоторые задвижки вышли из строя в результате обстрелов ВСУ.

Журналисты обратили внимание на то, что обрушение ГЭС было выгодно в первую очередь Киеву, поскольку левый низкий берег Днепра пострадал сильнее, чем контролируемый Украиной правый берег. При этом целью ВСУ являлось затопление оборонительных позиций ВС РФ, в том числе, минных полей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года газета The Washington Post приводила слова генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который заявил, что украинские военные рассматривают возможность разрушения дамбы Каховской ГЭС с последующим затоплением территории. ВСУ даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, сообщило тогда американское издание.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС. Это привело к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.