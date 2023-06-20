Москва, 20 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В Москве скончалась актриса фильмов «Анна Каренина» и «Война и мир», а так же руководитель крупной кинологической организации Наталья Тесленко. Ей был 81 год. Об этом ИА Регнум рассказали её родственники.

Актриса ушла из жизни 18 июня в своей квартире в районе Орехово-Борисово Южное на юге столицы.

«Последние месяцы Наталья Викторовна неважно себя чувствовала. В мае она лежала в больнице, но все равно для нас стал неожиданным столь быстрый ее уход», — говорит родственник женщины.

Наталья Викторовна Тесленко родилась 21 декабря 1941 года. В юности она профессионально занималась конкуром, её навыки по достоинству оценили известные советские режиссёры и пригласили на сьёмки. Она участвовала в создании конных сцен таких фильмов, как «Анна Каренина» режиссёра Александра Зархи и экранизации Сергея Бондарчука романа «Война и мир». Наталья Тесленко серьёзно увлекалась собаководством и стала руководителем крупной кинологической организации. Более 30 лет она посвятила Российскому Ретривер Клубу, который долгие годы является крупнейшим монопородным клубом России. Наталья Викторовна организовывала выставки, дог-шоу, издавала книги и делала всё возможное для популяризации породы.