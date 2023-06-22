Москва, 22 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В Передовой инженерной школе (ПИШ) СПбПУ в июне защитили магистерские диссертации первые 19 специалистов в области компьютерного инжиниринга, сообщила пресс-служба вуза. Это первые выпускники федерального проекта «Передовые инженерные школы», который запущен в соответствии с целями национального проекта «Наука и университеты».

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К 2024 году передовые инженерные школы подготовят к выпуску 500 молодых специалистов. Именно они в будущем станут частью элиты инженерной мысли России, теми, кто будет обеспечивать технологический суверенитет нашей страны.

Студенты, прошедшие обучение в СПбПУ по программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» направления «Прикладная механика», стали гордостью вуза. Всего на защите было представлено 19 работ, за которые выпускники получили высокие оценки и положительные отзывы экзаменационной комиссии, 15 студентов защитили свои работы на отлично.

Перед началом защиты к выпускникам обратился проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель ПИШ Алексей Боровков. Он отметил, что первый выпуск — значимое событие, так как, по сути, впервые выпускаются специалисты с уникальным набором компетенций, которые соответствуют мировому уровню и потребностям высокотехнологичной отрасли России, которую представляют в том числе госкорпорации «Росатом», «Ростех», компания «ТВЭЛ».

Эти предприятия приняли непосредственное участие в разработке программы «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», а выпускные работы студентов выполнялись на основе задач реальных проектов этих компаний.

«Пройден большой путь, за время которого наши выпускники в полной мере интегрировались в рабочие процессы на предприятиях, показали себя как мотивированные и хорошо подготовленные молодые специалисты, готовые работать в высокопроизводительном секторе промышленности», — подчеркнул Боровков.

«Передовые инженерные школы» — это действительно флагманский проект, в котором видна заинтересованность высокотехнологичной промышленности, указал Алексей Боровков.

В свою очередь заместитель генерального директора — главный конструктор по цифровому моделированию ООО «Центротех-Инжиниринг» топливного дивизиона «ТВЭЛ» «Росатома» Алексей Глазунов отметил, что считает реальные проекты, над которыми работали студенты два года своего обучения в ПИШ, — самым важным компонентом образовательного процесса, который даже важнее, чем лекции и семинары. Ведь работа над реальными проектами помогает развить навыки решения задач, аналитического мышления и креативности.

Цитата сайта engineers2030.ru Первые студенты ПИШ СПбПУ защитили диссертации

«По результатам защит хочется поддержать выпускников в выполнении дальнейших практических работ и обеспечить им необходимые ресурсы, чтобы они могли максимально использовать свои знания и свой потенциал для дальнейшего развития в выбранной профессии. Мы ждем, что выпускники ПИШ «Цифровой инжиниринг» придут работать к нам в ООО «Центротех-инжиниринг», в другие высокотехнологичные компании и вдохнут новый импульс в создание новой наукоемкой высокотехнологичной продукции на предприятиях России», — сказал Глазунов.

Для достижения целей Национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России уделяет особое внимание подготовке инженеров в высших учебных заведениях. Согласно действующим перечням специальностей и направлений подготовки высшего образования в сферу «Инженерное дело, технологии и технические науки» входят 23 направления подготовки по группам специальностей. Начиная от архитектуры и технологий строительства, заканчивая технологиями легкой промышленности.

Программа «Передовые инженерные школы» входит в 42 стратегические инициативы Правительства РФ. Она представляет собой кузницу кадров для инженеров нового поколения.

Всего же с целью обеспечения технологического суверенитета страны в 15 вузах России по итогам конкурса были открыты 30 передовых инженерных школ (ПИШ). С их помощью у студентов есть шанс стать частью инженерной элиты и после обучения получить не только престижную специальность, но и трудоустроиться в высокотехнологичную компанию.

На данный момент в проекте участвуют более 40 индустриальных партнеров, которые специализируются на биотехнологиях в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, авиационной и ракетно-космической технике, атомной энергетике, медицинском приборостроении, информационных технологиях. Всего для опережающей подготовки инженерных кадров подготовлены 500 программ.

Один из операторов федерального проекта — НИЯУ МИФИ. Вторым оператором проекта выступает Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» («Социоцентр») — некоммерческая организация, подведомственная Министерству науки и высшего образования РФ. Ее руководитель — профессор Андрей Келлер подчеркнул, что в передовых инженерных школах готовят элиту профессии, профессионалов, способных решать нетривиальные задачи, которые часто не видны обычному конструктору.

К примеру, передовая инженерная школа Сеченовского университета в 2023 году открывает специалитет «Медицинский инженер». Здесь подготовят уникальных специалистов, чьи компетенции находятся на стыке двух профессий — медика и инженера. «Наряду с техническими дисциплинами студенты с первого курса изучат анатомию человеческого тела, патологию, работу современной медицинской техники на реальных пациентах Клинического центра университета. Наши мединженеры будут говорить с врачами на одном языке», — подчеркнул директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева передовая инженерная школа готовит кадры для «Росатома». После обучения здесь студенты смогут без дополнительной адаптации приступить к работе на предприятиях атомной отрасли. А через несколько лет именно они станут элитой атомно-водородной энергетики.

«Передовая инженерная школа обучает тем компетенциям, которые будут востребованы через 5-7 и более лет», — говорит руководитель ПИШ атомного машиностроения и систем высокой плотности энергии НГТУ Антон Тумасов. По его словам, школа формирует те знания, которыми должны обладать инженеры завтрашнего дня, трансформирует знания в новые образовательные программы.

Наибольшее число передовых инженерных школ представляют Приволжский (9 вузов), Центральный (8 вузов) и Северо-Западный федеральный округа (5 вузов). Следом идут Сибирский (4 вуза), Южный (2 вуза) и Дальневосточный и Уральский федеральные округа (по 1 вузу).

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты» повышает привлекательность российской науки и образования. По нацпроекту работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня по 69 направлениям, открываются молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Кроме того, для учебы, работы и жизни в комфортных условиях по нацпроекту до 2030 года будут построены 25 кампусов мирового уровня.