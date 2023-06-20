Химки, Московская область, 20 июня, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Молодой человек, который взорвал петарды в отделении Сбербанка в Химках, вёл прямой эфир в интернете. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Москвич взорвал петарды в отделении банка в Химках

По его словам, 19-летний москвич ворвался в отделение банка в Химках и взорвал петарды в помещении, при этом ведя прямой эфир в интернете. Он добавил, что молодой человек задержан, его допрашивают.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814354" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Химках юноша взорвал петарды в банке, ведя прямой эфир в интернете

Как передавало ИА Регнум, в отделении банка в Химках произошёл взрыв, возникло задымление. Пострадавших нет. Полицейские задержали молодого человека. По одной из версий, украинские мошенники выманили у него деньги и пообещали вернуть их, если он устроит диверсию.

Также сообщалось, что устроивший дебош с петардами в отделении банка в Химках намеревался избавиться от звонков телефонных мошенников.