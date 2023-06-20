Москва, 20 июня, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Химкинский суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего при жёсткой посадке в Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100.

24 мая во время очередных слушаний в Химкинском городском суде Московской области сторона обвинения запросила шесть лет колонии-поселения для пилота Дениса Евдокимова. Таким образом, 20 июня суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора.

Защита настаивала на оправдании пилота, либо назначении наказания не связанного с лишением свободы.

ЧП произошло в 2019 году, тогда вылетевший из Москвы в Мурманск лайнер вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. При посадке самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, погиб 41 человек. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Следователи среди приоритетных версий случившегося в Шереметьево называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.