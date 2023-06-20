Вашингтон, 20 июня, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск поддержал мнение инвестора Дэвида Сакса о том, что контрнаступление ВСУ не достигнет поставленных целей, при этом политика руководства США грозит повторением афганского сценария.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

В статье, которую Сакс опубликовал 19 июня в социальной сети, отмечается, что с каждым днём становится все более очевидно, что контрнаступление ВСУ не достигнет ни одной из поставленных целей.

По мнению автора, более вероятно то, что конфликт зайдёт в тупик либо Россия получит дополнительные территории и победит.

Он напомнил, что по итогам переговоров в Стамбуле в марте 2022 года могло быть достигнуто мирное соглашение, но Запад отказался от подобного исхода. Сакс высказал мнение о том, что поддержка Киева со стороны администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена может грозить повторением афганского сценария, когда американцы в течение двух десятков лет были уверены, что США побеждают, но данное заблуждение было развеяно, когда правительственные силы «пали в течение пары недель».

Автор отметил, что, скорее всего, на Украине США движутся в аналогичном направлении и вопрос состоит лишь в том, как долго Байден сможет поддерживать выбранную им прокси-войну, которой можно было легко избежать.

«Хорошо сказано», — написал в комментарии к публикации Сакса Илон Маск.

Как передавало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Он отметил, что если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные, это десятки людей ежедневно, люди используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского.

Президент России Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что к 16 июня в регионе ВСУ за все дни контрнаступления не смогли прорвать оборону российской армии и захватить хотя бы один стратегически важный населённый пункт.