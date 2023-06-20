Семей, Казахстан, 20 июня, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Концерт российской группы «Би-2» в городе Семее (административный центр казахстанской области Абай), который был запланирован на 21 июня, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в МКСК «Арена», отменяется», — говорится в объявлении.

В администрации попросили всех отнестись с пониманием к этому решению.

Как передавало ИА Регнум, число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана выросло до 14. Пожар, площадь которого составила до 60 тыс. гектаров, произошёл в Абайской области. В тушении огня были задействованы около 800 человек, почти 200 единиц техники. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура по погибшим в результате этого лесного пожара.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в республике. Он выразил уверенность, что трагические последствия масштабных пожаров будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.

26 мая Минюст России внёс музыканта Егора Бортника (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) («Лёва Би-2») в реестр иноагентов. Участники группы ранее неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине.