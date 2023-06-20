Львов, Украина, 20 июня, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В Львове и Львовской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН, ссылаясь на мэра Львова Андрея Садового.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вы же сами всё хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы», — приводит телеканал слова мэра.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 20 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Сумской и Николаевской областях Украины. Также об опасности предупреждали жителей в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики.

Украинские СМИ сообщили, что во многих районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт.