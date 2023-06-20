Киев, 20 июня, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Во многих районах Киева отключен свет. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM

По информации журналистов, во многих районах Киева исчез свет, был остановлен электротранспорт.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня в Киеве, а также в Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях прогремели взрывы. Известно о взрывах в Черкасской области. На большей территории Украины в ночь на 20 июня объявлена воздушная тревога. Во Львове и Львовской области также прогремели взрывы. Позднее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове. По его словам, был пожар, люди не пострадали.

Серия мощных взрывов прогремела 19 июня в Одессе после объявления воздушной тревоги.

Два человека погибли, ребёнок получил ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Зеленополь Запорожской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух сериях взрывов, которые прогремели в ночь на 17 июня во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Рогов уточнил, что после первой серии взрывов в городе включились сигналы воздушной тревоги, и добавил, что также работала украинская система ПВО, о жертвах и разрушениях, которыми сопровождается эта работа, данных пока нет.