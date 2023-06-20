В Киеве сообщили о проблемах с электроснабжением
«Клименко тайм»: во многих районах Киева отключили свет и остановили электротранспорт
Киев, 20 июня, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Во многих районах Киева отключен свет. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».
По информации журналистов, во многих районах Киева исчез свет, был остановлен электротранспорт.
Как передавало ИА Регнум, 20 июня в Киеве, а также в Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях прогремели взрывы. Известно о взрывах в Черкасской области. На большей территории Украины в ночь на 20 июня объявлена воздушная тревога. Во Львове и Львовской области также прогремели взрывы. Позднее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове. По его словам, был пожар, люди не пострадали.
Серия мощных взрывов прогремела 19 июня в Одессе после объявления воздушной тревоги.
Два человека погибли, ребёнок получил ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Зеленополь Запорожской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух сериях взрывов, которые прогремели в ночь на 17 июня во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Рогов уточнил, что после первой серии взрывов в городе включились сигналы воздушной тревоги, и добавил, что также работала украинская система ПВО, о жертвах и разрушениях, которыми сопровождается эта работа, данных пока нет.