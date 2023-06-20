Москва, 20 июня, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Пожар произошёл в жилой высотке на улице Атласова в Новой Москве, в мае пострадавшей при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает 20 июня РЕН ТВ.

Квартира загорелась в доме 11 на улице Атласова. По информации собеседника издания, в момент возгорания там находились женщина и двое детей.

В Сети появилось видео с горящей квартирой на 21-м этаже, на кадрах видны языки пламени и густой чёрный дым. Предположительно, пожар начался из-за свечи, которую зажгли в душе.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, возгорание удалось локализовать на площади 40 кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в доме 11 по улице Атласова вылетели стёкла в результате атаки украинских беспилотников. Также пострадали дома на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. По данным Минобороны России, ВСУ задействовали восемь беспилотников самолётного типа для атаки на Москву и Московскую область. Все они были нейтрализованы. Мэр столицы Сергей Собянин 1 июня объявил о завершении ремонтных работ в пострадавших домах.