Ярославль, 20 июня, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В Ярославле локализовали пожар в складском помещении на площади 2,5 тыс. кв. метров. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба МЧС по Ярославской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

В 05:40 спасатели получили информацию о возгорании в складском помещении на проспекте Октября, 78, строение 5.

По тревоге были подняты 75 пожарных, которые задействовали 25 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В 07:36 объявлена локализация на площади 2500 м. кв», — говорится в сообщении.

На складе, предположительно, хранились лакокрасочные материалы.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на Новосущевской улице рядом со станцией метро «Новослободская» вечером 19 июня произошёл пожар, спасены шесть человек. В МЧС уточнили, что на стройке загорелся пенопласт и утеплитель. Возгорание ликвидировали в 22:34.