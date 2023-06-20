Киев, 19 июня, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко «освятил» икону, на которой изображены лидеры националистов середины 20 века Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец, сообщили 19 июня в Союзе православных журналистов.

(сс) Mitte27 Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев

Икона была написана для 104 бригады теробороны ВСУ, она получила название «С оружием в руках и Богом в сердце».

«Военные пишут, что «покровительницей иконы выбрали Пресвятую Богородицу, которая еще в казацкие времена выступала заступницей украинского войска и защитницей от врага». В правой части изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца», — сообщили в пресс-службе союза.

Бандера, Шухевич и Коновалец были не православными, а униатами, напомнили также в СПЖ.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на Петербургском Международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский — «позор еврейского народа», так как он своими действиями поддерживает неонацистов.

Руководители раскольнической «Православной церкви Украины» при поддержке властей страны и неонацистских «активистов» продолжают преследовать православных верующих. У канонической Украинской православной церкви отбираются храмы, деятельность УПЦ уже запрещена в ряде регионов страны, а священнослужители подвергаются уголовному преследованию.