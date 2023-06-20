Братск, Иркутская область, 20 июня, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Помощь медиков потребовалась 101 человеку из-за отравления шаурмой в Братске, в половине случаев пострадавших госпитализировали. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил 20 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что тяжёлых отравлений нет, семерых пациентов уже выписали. Ситуация остаётся на контроле губернатора.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объёме», — написал Кобзев.

Накануне Братский городской суд избрал владельцу кафе, где массово отравились люди, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, напомнил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня в Братске было возбуждено уголовное дело из-за массового отравления шаурмой в кафе быстрого питания. Первоначально с острой кишечной инфекцией госпитализировали 11 человек, в том числе пятерых детей. Позднее число зарегистрированных отравлений выросло до 62 человек. Владельца кафе задержали. В Роспотребнадзоре заявили, что обнаружили в кафе бактерию сальмонеллу.