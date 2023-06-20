Берлин, 20 июня, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Откровениями бежавшей в Германию украинки разгневаны читатели немецкой газеты Die Welt. Женщина по имени Ольга, приехавшая в Берлин в 2022 году вместе с девятилетним сыном, отказалась сравнивать себя с мигрантами из арабских стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По её словам, украинкам не предлагают хорошо оплачиваемую работу. В день из-за учёбы сына в школе она может заработать лишь 12 евро в час.

«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы», — заявила беженка.

«Я знаю одну украинку в Германии. Она уже год здесь и всё ещё почти не говорит по-немецки, несмотря на то, что ходила на множество курсов. По-английски тоже не говорит. Она из Киева, там у неё был салон красоты, но дела шли неважно. Тут она прекрасно живёт на пособие по безработице», — написал читатель издания Rüdiger A.

Автор по имени Double A. недоумевает, почему женщина считает себя лучше кого-то, кто приехал из арабской страны. Для многих людей важно не откуда человек приехал, а как он себя ведёт и что делает. Получается, тот, кто бежит от войны, имеет всё, а потом предъявляет разные претензии вместо благодарности за предоставленные возможности, добавил читатель.

Пользователь Marc Mu возмутился наглостью украинской беженки, назвав её высказывание расизмом, да и опыт общения с украинцами не был положительным.

«Хорошо, что вы желаете иметь высокооплачиваемую работу. Но не все желания исполняются», — пишет Lucky L, добавив, что за счёт немецких налогоплательщиков в Германии можно жить припеваючи.

Как отметил Peter D, в Германии, не оплачивая налоги, можно с удовольствием получать пособие по безработице, работать смысла нет.

Ранее ИА Регнум передавало, правительство ФРГ не собирается выделять федеральным землям страны дополнительные средства на беженцев. С июня 2022 года власти покрывали расходы на проживание украинских беженцев и до 75% аренды их жилья с отоплением, на что только в прошлом году потратили порядка трёх миллиардов евро.

В Евросоюзе в марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины. Правительствам европейских стран предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.