Москва, 20 июня, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Турция, Индия, Китай и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России, товарооборот с Китаем в 2023 году может достичь 200 млрд долларов. Об этом заявил в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что очень серьёзно увеличивается товарооборот России с Китаем.

«Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в 200 млрд долларов, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году», — приводит РИА Новости его слова.

Давыдов отметил, что активно растут торговые обороты с Турцией, Индией и Азербайджаном.

«Эти государства уже заместили нам торговлю с Европой: восточные и южные направления развиваются очень активно», — добавил он.

Согласно подсчётам на основе данных Евростата, товарооборот России и Евросоюза по результатам 2022 года достиг максимума за восемь лет — 258,6 млрд евро, а импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума.

Давыдов отметил, что Германия осталась в первой десятке торговых партнёров России, при этом сильно уменьшилась доля Нидерландов, которые всегда входили в топ-3 за счёт перевалки нефти через порт Роттердама.

Как передавало ИА Регнум, в Минэкономразвития сообщили, что товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2023 года достиг отметки в 4,2 трлн рублей. В ведомстве уточнили, что Китай является для России одним из основных торговых партнёров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Пекине заявил, что 70% трансграничных расчётов между РФ и Китаем уже проводятся в национальных валютах. Председатель правительства России отметил, что стороны не только выполнят задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 млрд долларов, но и превысят его.

США оказывают давление на индийские власти, чтобы отдалить Индию от России, однако для Нью-Дели имеют большую важность дружественные отношения с РФ, заявил российский посол в этой азиатской стране Денис Алипов.

11 марта индийское министерство торговли и промышленности объявило, что РФ впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Нью-Дели по итогам анализа за последний год. Так, товарооборот между странами увеличился более чем в три раза (с $13,1 млрд до $39,8 млрд).