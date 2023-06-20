Астана, 20 июня, 2023, 08:02 — ИА Регнум. В административном центре Семея казахстанской области Абай запланированный на 21 июня концерт группы «Би-2» отменён. Об этом сообщили в местной администрации.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би-2»

В мэрии пояснили, что такое решение принято в связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности.

«Концерт в МКСК «Арена» отменяется. Просим всех отнестись с пониманием к принятому решению», — говорится в сообщении.

Масштабный лесной пожар унёс жизни 15 человек, которые тушили огонь. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в республике днём общенационального траура по жертвам трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Минюст внёс музыканта Егора Бортника* («Лёва Би-2») в реестр иноагентов. Участники группы ранее неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине и, по некоторым данным, часть гонораров отправляли «в помощь Украине». При этом в 2022 году «Би-2» намеревались продолжить давать концерты в России.