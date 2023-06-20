Новосибирск, 20 июня, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Установившаяся в июне аномальная жаркая погода стала причиной введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в шести районах Новосибирской области. Ещё в трёх районах действует режим повышенной готовности, сообщил 20 июня ТАСС начальник отдела механизации, мелиорации и растениеводства регионального минсельхоза Андрей Бенимецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Засуха

Так, режим ЧС из-за засухи и отсутствия осадков введён в Баганском, Доволенском, Карасукском, Купинском, Сузунском и Чистоозерном районах. Режим повышенной готовности установлен в Кочковском, Куйбышевском и Убинском районах Новосибирской области.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, с 20 по 23 июня в регионе местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Днём ожидаются дожди, местами сильные грозы, град, усиление ветра до 20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. Воздух в дневные часы местами прогреется до +30 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, жителей России предупредили о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам, сопровождается сильным повышением температуры воздуха на планете. 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия. Эль-Ниньо может принести засуху в Австралию, обрушить дожди и снег на США, ослабить муссонный климат в Индии.

Синоптики полагают, что уже летом 2023 года с аномальной жарой столкнутся жители Москвы, Дальнего Востока, Курской, Белгородской и Тульской областей. Жара установится в Сибири и на Урале. В связи с этим серьёзно возрастёт пожароопасность.