Новый, 482-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что миллиардер Илон Маск поддержал статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своём материале Сакс сравнил ситуацию украинского контрнаступления с Афганистаном, когда общественность США «в течение двух десятилетий уверяли», что американцы одерживают там верх. «Хорошо сказано», — отреагировал Илон Маск.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Тем временем российские войска за последние сутки выполнили ряд важных задач. Опорный пункт украинской армии уничтожен расчётами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» на краснолиманском направлении. Значительные потери в личном составе и технике противник понес после того, как предпринял попытку атаки позиций ВС России в районах сёл Торское и Серебрянского лесничества.

На купянском направлении российские экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять авиаударов по объектам 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника.

На южнодонецком направлении в районе населённого пункта Левадное Запорожской области отражена атака подразделения ВСУ. Между населёнными пунктами Решетиловское и Дорожнянка вскрыты две разведгруппы украинских боевиков.

В Киеве, а также ряде областей Украины (Хмельницкой, Винницкой и Львовской, Черкасской) утром 20 июня прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Объект критической инфраструктуры поврежден во Львове.

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