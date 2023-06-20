Два слова Маска о провале ВСУ — 482-й день спецоперации на Украине
Новый, 482-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что миллиардер Илон Маск поддержал статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своём материале Сакс сравнил ситуацию украинского контрнаступления с Афганистаном, когда общественность США «в течение двух десятилетий уверяли», что американцы одерживают там верх. «Хорошо сказано», — отреагировал Илон Маск.
Тем временем российские войска за последние сутки выполнили ряд важных задач. Опорный пункт украинской армии уничтожен расчётами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» на краснолиманском направлении. Значительные потери в личном составе и технике противник понес после того, как предпринял попытку атаки позиций ВС России в районах сёл Торское и Серебрянского лесничества.
На купянском направлении российские экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять авиаударов по объектам 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника.
На южнодонецком направлении в районе населённого пункта Левадное Запорожской области отражена атака подразделения ВСУ. Между населёнными пунктами Решетиловское и Дорожнянка вскрыты две разведгруппы украинских боевиков.
В Киеве, а также ряде областей Украины (Хмельницкой, Винницкой и Львовской, Черкасской) утром 20 июня прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Объект критической инфраструктуры поврежден во Львове.
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