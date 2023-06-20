Москва, 20 июня, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Экипаж танкистов под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно отразил атаку трёх украинских танков во время штурма опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. Офицер за проявленное мужество и героизм награждён орденом Мужества, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

mil.ru Российские танки

Отмечается, что в одном из боестолкновений танковый экипаж одновременно противостоял трём украинским танкам, командир получил ранение, но продолжил бой. Кроме того, танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов.

По словам командира, в штурмовой отряд он попал не сразу, с начала спецоперации осмотрел обстановку, вник. На счету экипажа немало успешно взятых опорных пунктов ВСУ, а на счету танкового взвода Жениха — пять уничтоженных украинских танков.

Танкисты под его командованием неоднократно выходили во фланг противника в ходе штурмов, обеспечивая успех российским подразделениям. Также действовал экипаж во время боя с тремя украинскими танками, но встретил ожесточённое сопротивление. Российские танкисты поразили одну украинскую машину, ещё две отступили. На счету взвода всего числится пять уничтоженных машин. Главной задачей при столкновении с танком военный назвал обнаружение противника первым, для этого имеются тепловизоры и управляемые ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит западные аналоги в скорости, точности, технологичности и защищённости, рассказал находящийся в зоне СВО командир танковой роты с позывным Медведь. По его словам, в бою танкисты должны не только помогать друг другу, но и подавлять огневые точки в интересах мотострелковых подразделений.

Украинские танкисты, принимающие участие в наступательных действиях в Запорожской области, имитируют поломки боевых машин, чтобы избегать боестолкновений с Вооружёнными силами России. В первые несколько дней контрнаступления три немецких танка Leopard наехали на мины, в результате чего одна из боевых машин полностью уничтожена, а две другие очень сложно достать из-за заминированного окружения.