Львов, Украина, 20 июня, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Во Львове и Львовской области прогремели взрывы, сообщил 20 июня мэр города Андрей Садовый.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Администрация Львова рекомендовала жителям оставаться в укрытиях или в коридоре.

Позднее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове. По его словам, был пожар, люди не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 20 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве, Черниговской, Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины. Также об опасности предупреждали жителей в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики.

В столице Украины в 04:10 были зафиксированы взрывы. Также известно о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Львовской и Черкасской областях.