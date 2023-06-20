Москва, 20 июня, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить гражданам переводить деньги с материнского капитала на банковский вклад. Об этом сообщили «Известия».

ИА REGNUM Материнский капитал

По мнению депутата нужно расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты и получать процентный доход по вкладам.

Лантратова пояснила в обращении к Голиковой, что если её предложение будет поддержано, то это позволит нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы. При этом бюджет сможет сэкономить на индексации десятки млрд рублей, а банковский сектор повысит устойчивость.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрили инициативу, а в комитете по вопросам семьи, женщин и детей скептически отнеслись к новации.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 июня назвал безусловным приоритетом для государства — поддержку семей с детьми. В числе основных моментов пояснил, что речь идёт в частности об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на несовершеннолетних.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о предложении Минфина снизить оценку прогнозных расходов на материнский капитал на 17% в 2024–2026 годах.