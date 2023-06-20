Улан-Удэ, 20 июня, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Ушедший добровольцем в 2022 году в зону спецоперации главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков награждён орденом Мужества. Об этом 20 июня сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Mil.ru Орден Мужества

«Сейчас Дондоков возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий. Оперирует раненых бойцов и местных жителей, попавших под обстрелы», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Цыденова, доброволец из Бурятии удостоен награды за мужество, самоотверженность и отвагу.

Ранее ИА Регнум передавало, в 2022 году 23-летний лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов был удостоен звания героя Российской Федерации. В ходе специальной военной операции на Украине, офицер вступил в неравный бой с противником. Рискуя своей жизнью, он спас 150 сослуживцев от гибели, лично уничтожив значительное количество живой силы и бронетехники врага.