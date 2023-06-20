Врач-доброволец из Бурятии награждён орденом Мужества
Главный врач военного госпиталя из Бурятии награжден орденом Мужества
Улан-Удэ, 20 июня, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Ушедший добровольцем в 2022 году в зону спецоперации главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков награждён орденом Мужества. Об этом 20 июня сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Сейчас Дондоков возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий. Оперирует раненых бойцов и местных жителей, попавших под обстрелы», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Цыденова, доброволец из Бурятии удостоен награды за мужество, самоотверженность и отвагу.
Ранее ИА Регнум передавало, в 2022 году 23-летний лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов был удостоен звания героя Российской Федерации. В ходе специальной военной операции на Украине, офицер вступил в неравный бой с противником. Рискуя своей жизнью, он спас 150 сослуживцев от гибели, лично уничтожив значительное количество живой силы и бронетехники врага.