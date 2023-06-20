Киев, 20 июня, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Не следует измерять результат украинского контрнаступления исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами, сказала в эфире украинского телеканала ТСН заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

При этом она не назвала конкретные критерии эффективности наступления, сказав лишь, что их гораздо больше.

По словам Маляр, «самый большой удар ещё впереди».

Напомним, только за день 4 июня были ликвидированы 300 военнослужащих ВСУ, уничтожено 14 автомобилей, 26 боевых бронированных машин и 16 танков.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин заявил о провале всех предпринятых ВСУ попытках контрнаступления, при этом наступательный потенциал сохраняется.

По словам экс-советника бывшего главы Украины Леонида Кучмы экономиста Олега Соскина, контрнаступление украинской армии провалилось из-за серьёзного просчёта украинского лидера Владимира Зеленского, который начал его без необходимого количества западного оружия. Нужно поменять стратегию либо вообще не наступать, заключил он.