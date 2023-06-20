Донецк, 20 июня, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Атака подразделения ВСУ отражена на южнодонецком направлении в районе населённого пункта Левадное (Запорожская область). Об удачной операции сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

«На южнодонецком направлении уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ в районе Новодонецкого и Макаровки», — сказал Чехов.

По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы огнём самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» уничтожена гаубица противника в районе Великой Новосёлки.

На запорожском направлении вскрыты и мотострелковыми подразделениями при поддержке миномётных расчётов уничтожены две разведгруппы украинских боевиков между населёнными пунктами Решетиловское и Дорожнянка (Запорожская область). Пресечена попытка проведения противником разведки боем в районе Мирного (Запорожская область).

«Понеся потери в живой силе, противник отступил», — добавил Олег Чехов.

Также огнём гаубичной артиллерии уничтожен миномётный расчёт в районе Дорожнянки. Авиация нанесла огневое поражение по скоплению сил противника в районе Левадного, «Градом» уничтожен склад боеприпасов в районе города Орехова Запорожской области. Расчётом зенитного ракетного комплекса «Тор» сбиты два беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, разведчики сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВСУ производства стран НАТО.

Расчёты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении.