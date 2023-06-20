Красный Лиман, Украина, 20 июня, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Расчёты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

«Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» подразделения радиационной, химической и биологической защиты, применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника», — рассказал Савчук.

ВСУ в районах сёл Торское и Серебрянского лесничества при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад боевиков предприняли попытку атаки позиций ВС России. В результате авиационного удара вертолётов Ка-52 и Ми-35, а также при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Как сообщало ИА Регнум, разведчики сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВСУ производства стран НАТО.