Киев, 20 июня, 2023, 05:20 — ИА Регнум. На Украине в Киеве и ещё четырёх областях 20 июня прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В столице взрывы были зафиксированы в 04:10. Официальной информации пока не приводится.

Также взрывы прогремели в Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях Украины. Известно о взрывах в Черкасской области.

На большей территории Украины в ночь на 20 июня объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидат в депутаты от «Единой России» на выборах в регионе Владимир Епифанов пострадал в результате взрыва автомобиля в Симферополе. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал 19 июня в своём Telegram-канале.

В ДНР 19 июня погибла шестилетняя девочка в результате взрыва мины ВСУ.