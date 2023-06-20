Евросоюз готовит пакет помощи Украине в размере около 50 млрд евро
Bloomnerg: Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине в размере около 50 млрд евро
Киев, 20 июня, 2023, 05:12 — ИА Регнум. ЕС намерен выделить очередной пакет помощи Украине почти на 50 млрд евро. Об этом передаёт агентство Блумберг.
«Выделенные деньги помогут финансировать текущие расходы правительства Украины и оплачивать приоритеты срочного восстановления», — передаёт агентство слова информатора.
Предполагается, что пакет будет объявлен 20 июня и может ещё быть изменен.
Комиссия также предлагает восстановления для Украины и помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.
Как сообщало ИА Регнум, гуманитарная помощь, которую западные страны присылают на Украину для военных, массово идёт на продажу. Ранее минобороны Украины сообщило, что с начала года выявили 650 случаев хищения товаров, присланных для военнослужащих. Журналисты полагают, что это лишь верхушка айсберга.