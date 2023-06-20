Киев, 20 июня, 2023, 05:12 — ИА Регнум. ЕС намерен выделить очередной пакет помощи Украине почти на 50 млрд евро. Об этом передаёт агентство Блумберг.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Выделенные деньги помогут финансировать текущие расходы правительства Украины и оплачивать приоритеты срочного восстановления», — передаёт агентство слова информатора.

Предполагается, что пакет будет объявлен 20 июня и может ещё быть изменен.

Комиссия также предлагает восстановления для Украины и помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Как сообщало ИА Регнум, гуманитарная помощь, которую западные страны присылают на Украину для военных, массово идёт на продажу. Ранее минобороны Украины сообщило, что с начала года выявили 650 случаев хищения товаров, присланных для военнослужащих. Журналисты полагают, что это лишь верхушка айсберга.