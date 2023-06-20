Москва, 20 июня, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Участвующие в спецоперации на Украине российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских войск, в том числе от комплексов иностранного производства, сообщил РИА Новости информированный источник.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

«Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника», — сказал он, не уточнив, о принятых конкретных технических мерах по защите самолётов как украинского, так и западного производства.

Ранее ИА Регнум передавало, в США, Великобритании и на Украине отметили, что эффективность реактивных установок HIMARS значительно снизилась из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

В зоне спецоперации используется оружие, направленное на уничтожение беспилотных летательных аппаратов, в том числе ружьё «Пищаль-ПРО», а также разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым». Вооружение подавляет сигналы беспилотников и блокирует возможность управления ими. В результате аппараты часто совершают посадку и становятся трофеями российских военнослужащих.