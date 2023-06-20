Москва, 20 июня, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Полиция в России может получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда. О новеллах сообщили РИА Новости в МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Отмечается, что за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тыс. случаев в 2022 году. При этом следователи не имеют права без решения суда приостановить операции по счетам.

Как пояснили инициаторы, законопроектом предлагается дополнить УПК РФ статьей 115, согласно которой в случаях, не терпящих отлагательства, принимать решение о блокировке счетов.

«Внесение соответствующих изменений в УПК РФ обсуждено с заинтересованными ведомствами, большинство которых концептуально их поддержали», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, количество попыток телефонного мошенничества в отношении физических лиц на территории России резко возросло и достигло 8,6 млн в сутки, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Мошенники по-прежнему чаще всего используют схему с переводом или взносом на «безопасный счет». На этот вид мошенничества приходится 77% всех подобных попыток.