Киев, 20 июня, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Делегация из Африки впервые за всю историю независимости Украины посетила страну с мирной инициативой, разговор порою был жёстким, заявил в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Был очень откровенный разговор, местами жёсткий, но украинский лидер Владимир Зеленский чётко расставил все точки над i, сказал глава МИД.

«Африканцы оставляли Киев не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились», — утверждает Кулеба.

По его словам, Киев будет отслеживать как африканские государства будут эволюционировать и какая позиция у них будет.

Киевские власти не намерены отступать от своих интересов ни на миллиметр, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса, посетивший в составе африканской делегации Киев, раскрыл детали нового мирного плана по Украине. В частности, подчёркивалось, что страны Африки хотели бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. Также Рамафоса призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Чёрное море. Всего африканский мирный план состоит из 10 пунктов.

17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки. На встрече Путин показал парафированный договор с Украиной. Этот договор включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Проект учитывал всё вплоть до количества единиц военной техники и личного состава. В договоре помимо Москвы и Киева, также должны были участвовать Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж, Минск и Анкара.