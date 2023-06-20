Москва, 20 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Впервые в истории страны выручка российских компаний за 2022 года перешагнула рубеж в 1 квадриллион рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Nalog.gov.ru ФНС

Так, перед налоговой российские организации задекларировали выручку на сумму около 1,3 квадриллиона рублей, что почти в два раза больше выручки 2021 года.

При этом средняя в 2022 году инфляция на уровне 13,8% в реальном выражении фактически привела к снижению прибыли.

Несмотря на двукратный рост выручки прибыль компаний существенно не увеличилась — с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн рублей (или на 5,9%).

Рост доходов по итогам 2022 года до 1,27 квдрлн рублей связан с ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги. Отмечается, что выручка организаций превысила квадриллион уже по итогам девяти месяцев прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки. Те деньги, которые российские компании и граждане отправляют за рубеж, позволяют им оплачивать необходимый импорт, России он тоже нужен.

Даже в условиях антироссийских санкций многие отечественные компании активно наращивают объёмы производства и расширяют своё присутствие на рынке. Оптимизировали производственные процессы и повысили эффективность за 2022 год 231 предприятие из 65 регионов России. Экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства в среднем для каждого предприятия составил 47 млн рублей.