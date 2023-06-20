Вашингтон, 20 июня, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Миллиардер Илон Маск поддержал статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот предсказал поражение США на Украине.

Trevor cokley Илон Маск

Сакс написал в Twitter, что «с каждым днём становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Инвестор вспомнил и о переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли бы прекратить конфликт, но были отвергнуты Западом.

По мнению бизнесмена, ситуация между двумя странами схожа с Афганистаном, когда американцам 20 лет внушали, что США одерживают там верх.

Дэвид Сакс высказал предположение, что Вашингтон ждёт такой же результат и на Украине — президент Джо Байден не сможет долго поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.

«Хорошо сказано», — отреагировал Илон Маск под постом.

Как сообщало ИА Регнум, успехи российских сил на поле боя могут через две-три недели подтолкнуть Запад к переговорам, заявил 19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Россия не возражает против решения украинской проблемы невоенными способами, но такой возможности не оставляют действия Киева и Запада, отмечал ранее президент Владимир Путин.